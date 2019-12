Melley: “Troiano esempio della lottizzazione Lega”. Battistini: "Salute non è prodotto da catena di montaggio"

La Spezia - “La proposta di abbattere le liste di attesa dimezzando i tempi delle visite poteva scaturire solo da una dirigenza superficiale e priva di reali competenze, risultato della lottizzazione della sanità spezzina targata Lega.” Così Guido Melley, LeAli a Spezia, che continua: “una proposta assurda, frutto di una Asl allo sbando totale. Come dicono i sindacati, le liste di attesa si abbattono con strategie gestionali coerenti, con l’ascolto dei professionisti del settore, con investimenti in personale e strutture, non certo con provvedimenti raffazzonati e demagogici. Per la sanità spezzina è necessario un totale cambio di rotta, ed un gruppo dirigente titolato e capace è un elemento essenziale. Basta con i nominati Toti-Lega, basta con il silenzio complice di Peracchini. Gli spezzini hanno diritto ad una sanità pubblica degna di questo nome.”



"La cura della salute dei cittadini trasformata in un prodotto da catena di montaggio. Questa, evidentemente, la visione di ASL5, e del Commissario Troiano. Difficile interpretare diversamente la direttiva aziendale che impone ai medici un aumento del numero di visite per turno, negli ambulatori ospedalieri, del 20%, naturalmente a parita’ di personale. In aggiunta e’ stato ridotto il tempo medio, per ogni visita da 30 a circa 20 minuti, inclusi i tempi morti, anche per le prime visite: 12 visite a cui vanno aggiunte eventuali urgenze non preventivabili, in 4 ore di turno". L'attacco è di Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in comune/Linea Condivisa che aggiunge: "Una decisione presa dal “tavolo tecnico aziendale”, entita’ che, evidentemente, si e’ confrontata poco e male con i professionisti che dovranno poi mettere in campo questa nuova strategia, visto che molti di loro contestano, con motivazioni piu’ che condivisibili, la decisione. Chi di noi ha avuto necessita’ di usufruire di questi servizi sa che una visita medica seria e scrupolosa non puo’ essere guidata esclusivamente dalle lancette di un orologio. Il problema della riduzione delle liste di attesa deve seguire un’altra strada, quella che da anni, almeno 4, stiamo indicando a gran voce: la corretta organizzazione numerica degli organigrammi". Continua ancora il consigliere di minoranza: "Aumentare il numero di visite giornaliere, senza incidere pericolosamente sulla loro qualita’, passa dall’inserimento in organico del numero di professionisti necessario a svolgerle, molto spesso anche solo per reintegrare il numero di coloro che hanno lasciato Asl5 per raggiunti limiti di eta’ o per trasferimenti. Qualsiasi altra scelta, specialmente se cosi’ pesantemente contestata dai professionisti chiamati in causa, indica, ancora una volta, l’incapacita’ di governare un processo cosi’ importante come la tutela della salute dei cittadini. Non ci meravigliamo piu’ di questo, ma non siamo disposti ad accettarlo. La nostra salute non e’ un prodotto, Toti, Viale e i manager che la gestiscono smettano di trattarla come se lo fosse".