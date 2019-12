Melley: “Toti millanta i fondi per il nuovo ospedale al Felettino”

La Spezia - “E’ di poche ore fa la notizia che in sede di commissione regionale l’assessore Viale abbia risposto al consigliere Battistini che i famigerati 25 milioni di euro corrispondenti al valore della permuta del Sant'Andrea non saranno stanziati dalla Regione ma, anzi, saranno forse reperiti tra i fondi statali - ex art. 20 - destinati all’edilizia sanitaria nazionale”.

Così Guido Melley, capogruppo di LeAli a Spezia, commenta le informazioni che giungono da Genova.



“Ma come? Non erano stati Toti, Viale e Peracchini a dichiarare non più tardi di qualche settimana fa che la Regione avrebbe recuperato rapidamente i finanziamenti necessari per bandire in quattro e quattr’otto la nuova gara d’appalto? Ma quanto può durare ancora il gioco delle tre carte sulla salute degli spezzini? Era chiaro che Toti, come è nel suo stile, millantava i soldi che non ha soltanto in chiave elettorale. Spieghi piuttosto - prosegue Melley - i veri motivi per cui ha rescisso il contratto con Pessina. Dica, assieme a Viale e Peracchini, cosa intende fare per la sanità spezzina. Dica dove andrà a prendere i soldi per il nuovo Ospedale. E la smetta di raccontare frottole agli spezzini”.