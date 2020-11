Melley: “Merito, autonomia e competenza per il rinnovo dei vertici Asl”

La Spezia - “Merito, autonomia e competenza. Sono questi i valori che dovrebbero ispirare qualunque nomina di vertice nella pubblica amministrazione e che abbiamo sempre rivendicato come movimento civico.” Cosi Guido Melley, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continua: “La nostra sanità ha bisogno di dirigenti capaci ed autorevoli, che sappiano lavorare in squadra e non passino il loro tempo a farsi la guerra. Come in tutte le aziende, specie in quelle di pubblico servizio, per far funzionare organizzazioni complesse molto dipende dal “manico”, dalla direzione strategica e da quella operativa. Lanciamo l’ennesimo appello al Presidente Toti ed al Sindaco Peracchini: alla Spezia servono figure di qualità dedite ad un serio lavoro di programmazione della rete ospedaliera e della medicina territoriale, dirigenti pronti a battersi in piena autonomia per il potenziamento degli organici della nostra Asl e, non ultimo, a relazionarsi a viso aperto alle rappresentanze istituzionali, alle parti sociali ed alla comunità tutta. Chiediamo a Toti di procedere senza indugi alla sostituzione del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-sanitario della nostra Asl e di scegliere i nuovi dirigenti non in base alle appartenenze politiche, ma secondo criteri di capacità professionale maturata sul campo. E per una volta non sarebbe male che a far parte della nuova Alta Direzione Asl 5 fosse chiamato almeno un manager sanitario spezzino, in possesso dei requisiti di legge, ma soprattutto in grado di portare la propria esperienza e conoscenza del territorio: questa si sarebbe una vera novità ed un elemento di garanzia per l’intera comunità spezzina”.