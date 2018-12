Melley (LeAli): "Fossitermi senza albero di Natale, l'amministrazione rimedi"

La Spezia - “Negli ultimi giorni mi sono pervenute diverse lamentele da parte di cittadini di Fossitermi che hanno segnalato il fatto che anche quest’anno a cura del Comune non è stato installato un albero di Natale in piazzale Boito, cuore pulsante del quartiere.” Così Guido Melley, capogruppo LeAli a Spezia, che continua:

“Negli anni passati a dire il vero la Giunta precedente aveva destinato alcuni fondi per l’abbellimento della piazza con l’installazione di un albero natalizio illuminato, mentre lo scorso anno - con l’avvento della nuova Amministrazione Peracchini- nulla: ed i cittadini di Fossitermi avevano pensato si fosse trattato di una dimenticanza frutto del fatto che la nuova Giunta doveva ancora entrare a regime. Ma anche quest’anno niente, almeno per ora.

Ora però che il centro storico è corredato di ampie luminarie (alcune delle quali, ad essere sinceri, dall’opinabile richiamo all’atmosfera natalizia) e che diversi quartieri hanno visto installazioni luminose e di altro tipo, viene da chiedersi se il Sindaco e la sua Giunta abbiano deciso scientemente di trascurare piazzale Boito ed il vivace quartiere di Fossitermi.

E volendo si può ancora rimediare ed in fretta: un albero di Natale e qualche bell’addobbo a Fossitermi così come in altre zone periferiche della nostra città non possono certo mandare in bancarotta il nostro Comune".