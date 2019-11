Melley: "In Piazza Chiodo il cantiere è fermo"

La Spezia - "Sono settimane che il cantiere di piazza Chiodo langue: a causa del progetto di rifacimento della piazza sono stati eliminati diversi posti auto a rotazione che servirebbero come il pane per il commercio cittadino". Questa volta il mirino non punta Piazza Cavour e la messa in discussione del progetto vincitore, ma un'altra piazza del centro città, unica in questo momento sotto i ferri del restyling. A tirarla fuori è il consigliere Guido Melley che si chiede quando finiranno i lavori: "L'intervento sulla piazza lato mare (finanziato con fondi stanziati dalla Regione) è iniziato mesi fa, ma il cartello affisso sul cantiere non precisa la data di fine lavori: sarà un caso? Inoltre, sono settimane che non si vedono operai al lavoro, il cantiere pare da tempo immobile con le recinzioni che chiudono uno spazio desolatamente abbandonato."



Melley ha depositato una interpellanza urgente al sindaco Peracchini ed alla Giunta per sapere i motivi di tale stato dei lavori e quando è prevista la riconsegna della piazza alla città. "Ho scritto al Sindaco che questa situazione va risolta con la massima urgenza per intanto completare i lavori e ripristinare la dotazione di posti auto ivi previsti. Ed occorre far presto in vista dell’avvio, da fine novembre, del periodo natalizio quando ci saranno le aperture domenicali e diventerà necesario avere parcheggi a disposizione tutti utilizzabili."