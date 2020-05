Melley: “In Asl sanno che esistono 158 Oss in attesa di stabilizzazione?”

La Spezia - “I vertici Asl hanno bandito una procedura per assumere 10 Oss tramite mobilità extra regionale. La questione è che da tempo nella nostra Asl vi sono 158 Oss che lavorano da anni in regime di appalto di servizi, prorogato più e più volte. Tutte persone che svolgono il loro lavoro con impegno da sempre e che sono da mesi nella prima linea dei reparti ospedalieri, rischiando spesso la salute senza DPI e senza neanche poter usufruire dei tamponi se non a proprie spese: un numero considerevole di lavoratori che ha ampiamente meritato di ottenere un posto di lavoro stabile". Così in una nota Guido Melley, capogruppo di Leali a Spezia in consiglio comunale.

"Chiediamo al Commissario Troiano - prosegue - se è consapevole che la vertenza dei 158 Oss spezzini meriterebbe una soluzione definitiva o se per lei si tratta di lavoratori “fantasma” che non hanno alcun diritto e possono essere scavalcati da 10 neo assunti, senza concorso, da altre regioni. E chiediamo anche al Sindaco Peracchini se ogni tanto volesse “ricordarsi” di questi suoi concittadini, pretendendo da Asl e Regione una risposta fattiva e non solo proclami demagogici e facili scaricabarili verso il Governo nazionale.”