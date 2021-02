Melley: “Finalmente una migliore sistemazione del Day Hospital oncologico”

La Spezia - “Il Day Hospital oncologico spezzino finalmente avrà una migliore sistemazione al padiglione 6 dell’ospedale S. Andrea.” Così Guido Melley, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continua: “Avevamo raccolto l’accorato appello dei pazienti oncologici giustamente arrabbiati per dover sostare all’esterno del padiglione, esposti alle intemperie. Ci siamo mobilitati per far installare una tenda provvisoria nell’area antistante, ed abbiamo incalzato il Sindaco Peracchini e la vecchia direzione Asl affinché adottassero provvedimenti risolutivi per assistere in condizioni ben diverse i pazienti, presentando interpellanze a ripetizione anche con altri colleghi delle opposizioni consiliari. Abbiamo subito posto la questione all’attenzione del nuovo Direttore Asl Cavagnaro che si è preso a cuore il problema così come lo stesso neo assessore alla sanità Ivani: la soluzione è stata trovata recuperando spazi idonei all’interno dello stesso padiglione 6. Alla fine con un po’ di buona volontà e soprattutto attenzione e buon senso il DH oncologico spezzino avrà una miglior organizzazione. Ma resta moltissimo lavoro da fare sulle mille altre emergenze della nostra sanità per le quali continueremo a batterci.”