Melley: "Detassazione rifiuti e azzeramento Imu per le palestre spezzine"

La Spezia - “Le palestre e le strutture assimilate dove si praticano attività motorie al chiuso per le persone di tutte le età sono le attività tra le più colpite dalla pandemia. Bisogna intervenire con aiuti concreti anche a livello comunale.” Così Guido Melley, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continua: “Si tratta di realtà che rappresentano un settore vitale per la nostra economia e per il benessere delle persone. Le palestre, i centri danza ed i loro simili sono stati chiusi nel primo lockdown del 2020 ed hanno poi riaperto con la speranza di riprendere la normale attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza e del distanziamento sociale; dallo scorso ottobre sono state nuovamente costrette alla chiusura e tutt'ora sono ferme senza prospettive di ripresa a breve. Occorre che anche queste attività siano sostenute non solo con i ristori di provenienza statale. Chiediamo al sindaco ed alla giunta di prevedere per le palestre la totale detassazione per i rifiuti per tutto il periodo di inattività del 2021. Inoltre chiediamo l’azzeramento dell’Imu dei locali interessati con l’obbiettivo che ne possano beneficiare i titolari, direttamente proprietari degli immobili o inquilini. Infine, proponiamo di istituire per l’anno 2021 un Fondo di Sostegno Locale, con appositi stanziamenti del bilancio comunale, ma aperto alla contribuzione anche di altri enti e grandi aziende locali, per poter disporre di una dotazione di risorse economiche in grado di integrare i ristori nazionali per le palestre e le altre attività di impresa in particolare difficoltà. Una proposta, quest'ultima, che abbiamo avanzato già lo scorso anno.”