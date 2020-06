Melley: "Con l'amministrazione Peracchini una città ferma al palo"

La Spezia - "La città bloccata". E' intitolato così il post con il quale il consigliere comunale e capogruppo di Leali a Spezia, Guido Melley, interviene su Facebook a due giorni dalla seduta in cui il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2019.

"Una occasione per fare il punto sullo stato della città dopo quasi tre anni di mandato della giunta Peracchini. Emerge un quadro purtroppo desolante che vede la città ferma al palo con tante promesse non mantenute e senza obiettivi strategici di sviluppo. Vediamo perché", prosegue Melley elencando una serie di argomenti che riportiamo di seguito.



"URBANISTICA, EDILIZIA e SVILUPPO

Sindaco e Giunta hanno fatto decadere la Variante generale al Puc del 2017 e stanno amministrando lo sviluppo del territorio in forza del “vecchio” Piano Regolatore del 2003, uno strumento di pianificazione superato dagli anni e dalle trasformazioni socio-economiche degli ultimi lustri.

Il settore dell’edilizia è fermo anche a causa della crisi immobiliare, ma certamente manca un disegno di sviluppo urbanistico che faccia da motore di sviluppo.

Gli investimenti privati sono al palo e non si intravede un progetto di sviluppo a partire dal Waterfront urbano per arrivare alle Aree Militari che devono tornare ad usi per la comunità.

Unico progetto approvato? Il Brico dell’area ex Sio, un insediamento della grande distribuzione di cui la città ed il commercio locale non sentivano certo il bisogno.



GRANDI PROGETTI

Il nuovo ospedale del Felettino naufragato per diretta responsabilità della Regione del presidente Toti con il silenzio accondiscendente del Sindaco Peracchini.

Bloccato l’ampliamento del Porto commerciale a carico di Lsct e la conseguente redistribuzione delle aree demaniali per la nuova Stazione Marittima.

Ancora fermo il cantiere Anas della Variante Aurelia ed in fase di progettazione preliminare il progetto, tanto sbandierato, della nuova Stazione Ferroviaria di Migliarina.



OPERE PUBBLICHE

Il 2019 è stato un “annus horribilis” per la Giunta Peracchini che ha perso credibilità per le promesse non mantenute sul piano delle oo.pp. non realizzate .

Il progetto di riqualificazione di Piazza del Mercato è in alto mare e non si parla più di potenziare i parcheggi a servizio del centro storico. Affondato dalle nostre opposizioni e dalla sovrintendenza il progetto della cd. Piazza Sospesa, l’inutile e costosa sopraelevata che Comune e Regione avevano ideato sull’asse dei giardini storici.

Non trascurabile il fatto che il fallimento dei progetti in questione ha comportato il blocco di circa 6,5 milioni di euro di fondi regionali destinati alla nostra Città.

Sparito poi dai radar il progetto, anch’esso inutile ma tanto decantato, del Tunnel di Monasteroli così come il progetto relativo alla musealizzazione del Sommergibile L. Da Vinci.

Unico progetto portato a termine? Il Polo Universitario nell’ex ospedale Falcomata’ che è frutto di un programma pluriennale portato avanti a partire dai Sindaci Rosaia e Pagano e fortemente voluto dal Sindaco Federici: tutti predecessori che Peracchini si è ben guardato dal ringraziare bel corso del taglio del nastro di fine 2019.



INTERVENTI nelle PERIFERIE

Al palo infine gli interventi di manutenzione e cura dei quartieri e nelle periferie.

Purtroppo i casi sono molti con la cittadinanza dei quartieri esclusa da ogni forma di confronto partecipativo, come dimostra ad esempio l’abbandono del parco pubblico del Colombaio piuttosto che il caso del progetto del polo nautico delle Casermette di Pagliari.



COMMERCIO e TURISMO

Nonostante le promesse non c’è ombra di un nuovo Piano del commercio e non sono stati presi in esame neanche i cd. “Patti d’area”, che abbiamo proposto per provare a risolvere il tema dei fondi commerciali sfitti.

Il turismo ha avuto nel 2019 l’anno boom tra sbarchi crocieristici e arrivi di turisti attratti dalle 5 terre e l’imposta di soggiorno versata nelle casse del Comune è arrivata alla soglia dei 2 milioni di euro: nessuno sa come siano stati impiegati i relativi fondi ed il progetto DMO è rimasto anch’esso nel libro dei sogni.



CULTURA, EVENTI e SPETTACOLI

Il 2019 è stato probabilmente l’anno più triste ed incolore della storia culturale cittadina.

Nessuna mostra o evento di richiamo, un cartellone dell’Estate Spezzina che nessuno- spezzino o turista- ricorda. Nessun progetto per il recupero di luoghi della cultura come ad esempio l’Anfiteatro di Viale Alpi o l’ala inutilizzata della Nuova Beghi.

Nessuna rete attiva di collaborazione tra il Comune e le diverse associazioni culturali.



AMBIENTE e TERRITORIO

Non si registra un’attenzione della Giunta alle politiche ambientali.

Nei primi anni di mandato nulla è stato fatto per portare avanti, in collaborazione con la Regione ed i privati interessati, i progetti di bonifica dei siti inquinati.

Nonostante una decisione assunta su nostra proposta dall’intero Consiglio Comunale, non è più stata sollecitata la MM per accelerare la rimozione dell’amianto dalla base navale ed in specie in prossimità dell’abitato di Marola.

Abbandonate le indagini epidemiologiche per i diversi fattori inquinanti in collaborazione con Asl ed Istituto dei Tumori di Genova.

E sul tema della Centrale Enel? La Giunta sempre inerte ed attendista e costretta da noi opposizioni a prendere posizione contro la trasformazione degli impianti a gas, un progetto sostenuto da Enel e avallato sia dal Governo che dalla stessa Regione.

Già.

Un quadro sconfortante, contro il quale non smetteremo di batterci senza fare sconti a nessuno."