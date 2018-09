Medusei scettico: "I circoli hanno la coda di paglia, vedremo..."

La replica dell'assessore in merito all'impegno dei gestori: "Definirsi vittime come i residenti proprio no per cortesia! Finora non sono stati molto collaborativi".

La Spezia - Non suscita l'entusiasmo dell'amministrazione comunale il tentativo dei circoli dell'Umbertino di costituire una rete per schierarsi in prima fila contro gli eccessi della vita notturna nel quartiere. La riunione di mercoledì sera tra i gestori dei locali che ha sancito una sorta di "patto per la buona movida" (qui l'articolo) viene colto con neanche velato scetticismo dall'assessore Gianmarco Medusei. "Ma non è che questi circoli abbiano un po’ la coda di paglia? - si chiede - O forse mettono le mani avanti perché sanno di contribuire (parecchio...) alle problematiche del quartiere con musica alta e con la somministrazione di alcolici a persone spesso in stato già alterato?".



"Definirsi vittime come i residenti proprio no per cortesia! Ricordo ai gestori che possono somministrare solo ai soci del circolo. Gli stessi soci, se dovessero avere comportamenti inappropriati, devono essere cacciati e non essere più ammessi come soci. Oltretutto i circoli godono di parecchie agevolazioni fiscali al contrario dei normali pubblici esercizi... Comunque ben vengano i buoni propositi, vedremo come andrà. Perché fino ad ora non mi sono sembrati molto collaborativi nel contrasto alla malamovida dell’Umbertino. Lo dimostra la prossima sospensione dell’attività di un circolo nel quartiere che ha collezionato varie sanzioni in un breve periodo di tempo. Comunque chi non ha nulla da temere stia pure tranquillo".