Medusei e Rosson: "Dalla prossima settimana più controlli sui bus"

La Spezia - L’assessore alla sicurezza del Comune della Spezia Gianmarco Medusei e il capogruppo della Lega in Provincia con delega ai trasporti essandro Rosson, "preso atto delle istanze pervenute dai cittadini e dai sindacati - spiegano in una nota i due esponenti leghisti - sugli interventi da adottare sulle linee Atc in questo periodo di emergenza, precisano che in accordo con l’ A.D. di ATC Dott. Masinelli già dal mese di marzo avevamo concordato la riduzione drastica sino al 70% del numero dei passeggeri sui mezzi per mantenere la distanza di sicurezza". Inoltre l’assessore Medusei e il consigliere provinciale delegato Rosson spiegano che "insieme a Masinelli hanno concordato a partire dall’inizio della prossima settimana un’ulteriore aumento dei controlli con ausilio di vigilantes e incremento dei verificatori ATC per poter verificare costantemente i comportamenti e le condizioni sanitarie e di sicurezza sui mezzi di trasporto".