Medusei: "Se un migrante fa uso di droga deve essere espulso"

La Spezia - “La sentenza del Tar che ha annullato la revoca delle misure di accoglienza a un migrante trovato in possesso di droga può creare un precedente, con problematiche anche sul nostro territorio”. Lo afferma l’assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei, commentando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale con la quale è stato annullato il precedente provvedimento prefettizio, che aveva revocato la misura di accoglienza a un migrante ospitato in un centro d’accoglienza spezzino perché trovato in possesso di due grammi di sostanza stupefacente al di fuori della struttura.



“Quando persone che godono dell’accoglienza del nostro Paese fanno uso di sostanze stupefacenti– spiega Medusei – mi sembra il minimo che vengano loro revocate le misure di accoglienza, provvedendo al più presto alla loro espulsione dall’Italia. Questo era quanto deciso giustamente dal Prefetto, ora invece il Tar ha ribaltato tutto, con la motivazione che le regole della struttura di accoglienza prevedono il divieto di introduzione e consumo di droghe, ‘ma non contemplano il consumo o il possesso per uso personale che avvenga all’esterno’. Quindi secondo i giudici, quando un migrante fa uso di sostanze stupefacenti al di fuori del centro di accoglienza non deve perdere il diritto alle misure di accoglienza”.



“La sentenza potrebbe diventare un grave precedente anche per il nostro territorio – conclude l’assessore – Basterebbe solo un po’ di buonsenso: quando un migrante accolto nel nostro Paese fa uso di droghe deve semplicemente scattare l’espulsione”.