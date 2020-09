Medusei: "Politica dia esempio, ho annullato tutti i miei eventi elettorali"

La Spezia - "Vista l'ordinanza regionale che vieta le manifestazioni pubbliche e private eccetto quelle inerenti la propaganda elettorale, ritengo corretto annullare i miei eventi che avevo organizzato per l'ultima settimana di campagna elettorale". Così ha deciso il candidato leghista Gian Marco Medusei, che aggiunge: "Credo che le regole debbano essere rispettate sempre e da tutti e la politica dovrebbe dare l'esempio per prima. Nessuno è sopra le regole, altrimenti si provoca un ulteriore distacco ed allontanamento delle persone dalla politica. Continuerò la mia campagna, porta a porta, rispettando le regole sanitarie ed evitando eventuali momenti di assembramento. La campagna elettorale non si fa solo l'ultima settimana ed i cittadini sapranno giudicare chi ha lavorato concretamente ed in modo continuativo nel tempo per la collettività".