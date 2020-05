Medusei: "Non si può avere una divisa ogni 20 metri"

La Spezia - Controlli, sanzioni e prevenzione sono stati gli argomenti al centro della seduta della prima commissione che si è riunita virtualmente questo pomeriggio su richiesta del consigliere comunale del Partito democratico, Massimo Caratozzolo.

Una riunione dai toni quasi sempre pacati, eccezion fatta per che per un botta e risposta tra la consigliera Federica Pecunia e l'assessore Gianmarco Medusei, gestito con la consueta misura da parte del presidente della commissione, Simone Vatteroni.



In apertura l'assessore alla Sicurezza ha ringraziato il personale della Polizia locale e di tutte le forze dell'ordine per il lavoro svolto in questi mesi di emergenza Covid, con particolare riferimento all'agente da poco dimesso dalla Pneumologia dell'ospedale di Sarzana, al finanziere uscito dalla Terapia intensiva, e maresciallo dei Carabinieri Massimiliano Maggi, che è invece scomparso a 53 anni, proprio a causa del coronavirus.

Medusei ha riferito alcuni dati: "La Polizia locale ha svolto più di 5mila controlli e gli spezzini hanno rispettato in gran parte il lockdown. Lo dimostra il numero degli incidenti del mese di aprile, scesi da 125 del 2019 ai 46 del mese scorso. Ora inizia la fase di transizione, le persone sono legittimate a uscire, ma servirà cautela. I comportamenti da tenere nella quotidianità saranno importanti: per esempio non bisognerà avvicinarsi al semaforo se si vede che ci sono altre persone che attendono di attraversare e gli adolescenti non dovranno creare gruppetti. Non dobbiamo sottovalutare rischio: non si può andare a casa di amici e fare rimpatriate. Il virus è ancora in circolazione, dobbiamo imparare a conviverci. Siamo stati costretti a rinviare il concorso per l'assunzione di nuovi agenti, e al contempo i nostri agenti hanno svolto per la prima volta servizio di ordine pubblico per fronteggiare l'emergenza. Per esempio hanno svolto la sorveglianza fissa di fronte alla cittadella di Pegazzano, dopo che c'erano state le proteste per le misure della quarantena".



Il comandante Alberto Pagliai ha spiegate come paradossalmente la Fase 1 fosse più semplice per chi deve controllare. "Tra veicoli e persone a piedi - ha confermato il comandante - gli agenti del nostro comando hanno effettuato 5mila controlli, elevando riscontrando 190 violazioni ai Dpcm, alle ordinanze della Regione e del Comune e contestando 50 sanzioni a titolari o gestori di esercizi commerciali, prevalentemente market etnici nel quartiere Umbertino. La sovrapposizione di normative statali, regionali e comunali ha creato confusione anche per chi deve far rispettare le regole e per questo abbiamo dedicato una parte delle nostre energie a capire di settimana in settimana cosa dovevamo far rispettare. I servizi dinamici si fanno preferire per controllare più aree nel corso di un unico servizio e con l'avvio della Fase 2 pattugliamo prevalentemente per evitare assembramenti e abbiamo ridotto drasticamente i controlli sui veicoli. In Passeggiata Morin e al Molo siamo presenti con il personale in divisa perché il ritorno all'attività motoria deve conciliarsi con comportamenti che non aumentino rischi. E nel 90 per cento dei casi è così".



Caratozzolo ha fatto notare di aver visto spesso l'assenza di una pattugli della Municipale nell'affollata Piazza Cavour, oltre ad assembramenti da parte di giovani ai giardini pubblici. "E ieri - ha aggiunto - ho ricevuto numerose foto da varie zone della città con persone che non seguono le regole del mantenimento delle distanze e dell'uso delle mascherine".

I gruppetti di persone, prevalentemente straniere, che si notano nella zona dell'Umbertino e che presumibilmente svolgono attività di spaccio sono stati l'argomento dell'intervento del consigliere leghista Redento Mocchi: "Le sanzioni servono a poco e alle mie segnalazioni alle forze dell'ordine è stato risposto che non si possono avere agenti che presidiano l'area tutto il giorno. Non ci sono altre soluzioni?".

Il popolare Umberto Costantini si è complimentato, come tutti gli intervenuti, per il lavoro della Polizia municipale, mentre Guido Melley, di Leali a Spezia, ha mosso un invito alla prudenza nel prosieguo delle attività di controllo.

Pecunia, esponente di Italia viva, ha chiesto se siano stati eseguiti i test sierologici al personale del comando prima di criticare Medusei per l'assenza nel dibattito sulla gestione sanitaria dell'emergenza, essendo titolare della delega alla Salute.

Gino De Luca, di Spezia vince con Peracchini, ha detto di aver visto quasi sempre le pattuglie in Piazza, mentre Patrizia Saccone ha sottolineato che se tutto è filato liscio sotto il profilo dei controlli parte del merito è da attribuire anche a Medusei.

L'assessore ha replicato a Pecunia di aver sempre avuto il telefono acceso e di aver lavorato costantemente senza avvertire la necessità di fare comunicazioni pubbliche.

Dal totiano Andrea Biagi solo ringraziamenti per gli agenti e l'assessore che ha ricordato come la Lega in Regione abbia chiesto ad Asl di effettuare test sierologici su tutto il personale delle forze dell'ordine, compresa la Polizia locale.

Da Avantinsieme Lorenzo Forcieri ha criticato l'idea del "liberi tutti" e ha proposto di lavorare per la prevenzione dei comportamenti a rischio, comunicando sulla stampa e con affissioni di usare la massima prudenza, mentre Caratozzolo ha chiesto a tutti di elaborare proposte costruttive, gettando sul tavolo quella di ricorrere alla vigilanza privata nel caso ci fossero da controllare maggiormente alcune aree della città e dovendo fare i conti con la carenza di personale.

Un'idea subito bocciata da Giacomo Peserico, esponente di Forza Italia, secondo il quale non si può essere ovunque a controllare e bisogna puntare sulla collaborazione dei cittadini, tenendo conto che statisticamente l'8 per cento è restio al rispetto delle regole, come ha dimostrato l'applicazione del sistema di raccolta differenziata.



"In effetti - ha concluso Medusei - non si può avere una divisa ogni 20 metri che ci ricordi di stare distanziati. Servono piuttosto leggi chiare e certezza della pena".