Medusei: "Nessuna chiusura di Chirurgia e nessun trasferimento dei pazienti"

La Spezia - Ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva che scorre via in poco più di un'ora fra la consueta pioggia di interpellanze, due question time e altrettante velocissime delibere finali, la cui votazione è plebiscitaria. Si parte dai 'question time', confronto a domanda e risposta fra il richiedente, nel primo caso la consigliera pentastellata Donatella Del Turco, e l'assessore competente, nella fattispecie Manuela Gagliardi che a proposito della vicenda relativa al Colombaio era chiamata a replicare alle domande della capogruppo pentastellata che firma il documento insieme alla collega Jessica De Muro: "Alcuni cittadini riferiscono che ad Agosto, nel parco si sarebbe dovuto svolgere un campus estivo per bambini. II ristorane all'interno del parco ha del personale dipende. Considerato che le famiglie hanno versato un acconto per la prenotazione del campus ma l'organizzatore risulta irreperibile e i cittadini sono sicuri che abbia abbandonato tutto, compresi quei dipendenti che confidavano in un lavoro, interpelliamo il sindaco e l'assessore per chiarire, per quanto di competenza, se la notizia riportata sia vera e se sia eventualmente intenzione di questa amministrazione intervenire". L'assessore Gagliardi nella replica al 'question time' spiega: "La concessione è scaduta il 31 gennaio 2018 e nessuno ha presentato richiesta di rinnovo. Chi lo occupa lo sta facendo senza alcun rapporto con il Comune che, nel frattempo, ha attivato le procedure per sgomberare l’immobile anche per la morosità in essere che ammonta a quasi 100mila euro. Non abbiamo idea di chi siano, ci hanno detto di essere autorizzati dalla società concessionaria cui corrispondono un affitto. L’immobile va liberato perché posto in vendita, nel frattempo chi lo volesse usare per fini sociali può rivolgersi all’amministrazione, attraverso l’assessorato competente, presieduto da Giulia Giorgi".



Di Federica Pecunia, in veste di capogruppo Pd con firme dei colleghi Luca Erba e Marco Raffaelli, il secondo question time della serata, a tema sanità: non soltanto la paventata chiusura del padiglione di Chirurgia ma, in generale, la situazione di tutto il comparto, con il nuovo Felettino fermo al palo e il timore di un "depotenziamento" strutturale della provincia in nome del cosiddeto genovacentrismo: "Depotenziando la Chirurgia di una parte di interventi si impoverisce anche l’attività di crescita dei professionisti che lavorano nell’ambito provinciale" - spiega Pecunia - "ci domandiamo quale sarà il futuro del reparto a fronte di una decisione iniziale limitata ai soli interventi complessi che non vorremmo si estendesse nel tempo ad altre tipologie di casistiche. "Nessuna chiusura, nessun trasferimento dei pazienti - sbotta l'assessore alla sanità Gianmarco Medusei -, peraltro non mi risultano in sovrannumero medici a Genova e se così fosse sarebbero sposati nelle varie Asl liguri. Alla Spezia abbiamo ottime professionalità, il problema è la strumentalizzazione: si diffondono notizie non vere, abbiamo ereditato scelte sbagliate dal passato".