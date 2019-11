La Spezia - Nella riunione dei giorni scorsi l'assemblea dei soci di Acam Ambiente ha eletto il suo nuovo presidente Matteo Ridolfi. Votato in precedenza all'unanimità dall'assemblea dei sindaci come componente del consiglio di amministrazione, l'avvocato cinquantenne di Castelnuovo Magra ha ottenuto così la guida della società che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti nella nostra provincia succedendo a Gianluigi Pagliari.



Nei prossimi giorni Ridolfi formalizzerà anche la sua uscita dal consiglio comunale di Castelnuovo Magra – per incompatibilità con la nuova carica - dove era entrato all'opposizione nel maggio scorso dopo essere stato il candidato sindaco del centro destra. Il suo posto all'interno dell'assemblea comunale sarà preso da Michele Conti.



“Ringrazio tutti per la fiducia accordatami – ha scritto Ridolfi su Facebook – tutte le amministrazioni che hanno espresso il loro consenso e tutti gli amici che mi hanno sostenuto. So che sarà un impegno gravoso ma anche un onore essere al servizio della collettività e dei suoi bisogni”.