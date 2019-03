Matteo Renzi in versione scrittore, torna alla Spezia

La Spezia - Dopo le numerose tappe in tutto il Paese, l'ex premier Matteo Renzi, oggi senatore della Repubblica, sarà alla Spezia per presentare il suo ultimo libro “Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani”. Le sfide del presente e le scelte per un futuro da costruire, le idee e il racconto delle ragioni per cui presto tornerà il tempo della politica contro il populismo, della cultura contro l’ignoranza, del lavoro contro l’assistenzialismo, della verità contro le fake news, dell’Europa contro il nazionalismo. Renzi, già segretario nazionale del Partito Democratico, sindaco e presidente della Provincia di Firenze, sarà alla Spezia sabato 30 marzo alle 16,30, presso la Sala Dante di Via Ugo Bassi.