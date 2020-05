Mascherine chirurgiche introvabili? L'Idv presenta un esposto alle procure liguri

La Spezia - "Abbiamo presentato un esposto alle Procure della Repubblica della Liguria, affinché venga chiarita, una volta per tutte, la faccenda delle mascherine chirurgiche introvabili, accertando le relative responsabilità e verificando se ci sono estremi di reato nella gestione". Lo scrive in una nota il referente regionale dell'Italia dei valori Domenico Capezzoli che prosegue: "I cittadini devono sapere la verità, perché è inammissibile che si continui a scherzare sulla salute. È pazzesco che a tre mesi dallo scoppio della pandemia in Italia si parli ancora del prezzo delle mascherine, ed è allucinante che, indipendentemente da ciò, siano introvabili. Noi di Italia dei Valori, proseguono i dirigenti del partito, riteniamo che a prescindere dal prezzo, lo Stato debba fornirle gratuitamente a tutti i cittadini".