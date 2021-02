Maria Grazia Testa (FI Seniores): "Ringrazio Beppe Costa e auspico collaborazione con i nominati"

La Spezia - “Ringrazio il nuovo responsabile cittadino per essere stata citata nell’articolo da lui diffuso, auspico viva collaborazione tra i responsabili dei dipartimenti appena nominati e i coordinatori/commissari presenti sul territorio”. Queste le dichiarazioni di Maria Grazia Testa responsabile provinciale dei seniores FI La Spezia, commentando il comunicato stampa del neonominato commissario comunale. "Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente anche il mio responsabile regionale dei seniores Beppe Costa persona di alto profilo politico per la fiducia riposta nei miei confronti, con lui da luglio ad oggi abbiano iniziato un percorso, per quanto possibile data l’emergenza Covid-19, proficuo sul territorio spezzino al quale sono sempre stata legata. Noi seniores siamo principalmente impegnati nel rispetto e nella valorizzazione della terza età: ad oggi auspichiamo la celere ripresa del lavoro cittadino e provinciale tema da sempre fondamentale per Forza Italia e per il nostro presidente Silvio Berlusconi".



"E’ il momento di riorganizzare il partito - aggiunge Testa ., sia nei numeri ma soprattutto nella qualità: bene l’azione inclusiva di tutti i moderati, energie nuove, ma non tralasciamo i nostri valori fondanti che hanno reso grande il nostro movimento negli anni e che ci hanno sempre contraddistinto. Forza Italia non è solo: politica, storia, cultura ma anche identità nella quale i nostri iscritti e amministratori si devono riconoscere. Ripartire dalla base è cosa buona e giusta ma vi deve essere condivisione e collaborazione negli intenti e nelle scelte. Nel prossimo periodo mi aspetterei la convocazione di un coordinamento comunale delle forze messe in campo per fare il punto della situazione. Un ultimo, ma non di certo meno importante, ringraziamento va al nostro amato presidente Berlusconi senza il quale non avremmo avuto questo partito così longevo".