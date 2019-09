Marea arancione sul centrodestra: “Noi al 3%? Partenza straordinaria”

La Spezia - Il centrodestra in provincia della Spezia vira sull’arancione. Questa mattina presso Porto Lotti un incontro tra gli amministratori che hanno deciso di seguire Giovanni Toti nella sua avventura nazionale. La Spezia, Sarzana, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Porto Venere, Vernazza, Varese Ligure e Ameglia schierano il primo cittadino, ma in totale sono circa cinquanta contando anche assessori e consiglieri a lanciarsi nella nuova avventura. Al fianco di Giacomo Giampedrone, braccio destro del governatore e tra i fondatori del partito “che abbiamo iniziato a costruire proprio qui, in un territorio non facile per il centrodestra storicamente. Cinque anni fa era un sogno, poi abbiamo costruito il nostro percorso nei territori, rapportandoci con gli elettori e cercando un consenso che è arrivato”.

Prossimamente la costituzione dei circoli in tutto il Paese. “Ma gli amministratori saranno la colonna portante di questo partito. Riteniamo a di avere una prateria davanti. I primi sondaggi ci danno al 3%? Sono dati straordinari. Renzi è dato al 4%. E’ evidente che il sistema di radicamento sul territorio è molto significativo. Questo partito alla Spezia e parte da un gruppo di amministratori che sono anche amici, avervi qui oggi è molto importante. Il posizionamento rispetto al centrodestra è quello di un’area moderata che è sotto rappresentata nella nostra metà campo”. Primo banco di prova in Umbria, dove Cambiamo! sarà parte dello schieramento di centrodestra.



L’onorevole Manuela Gagliardi, che era presente a Roma all’atto costitutivo firmato mercoledì scorso di fronte a un notaio, è la rappresentante del territorio lì dove si giocano ora molti equilibri. “Noi abbiamo un po’ invertito l’ordine dei fattori. E’ nato prima un gruppo di lavoro e poi da questo è scaturito il partito in cui tutti abbiamo deciso di confluire. Un risultato che passa dalla lungimiranza di Giovanni Toti, che da cinque anni ha colto l’esigenza di cittadini di aprire i partiti politici alla società civile. Un modello che ha convinto gli elettori nelle varie tornate elettorali e che poi si è dimostrato vincente con il buon governo. Vogliamo comprare un’area che non è sufficiente rappresentata, ovvero i moderati e i liberali”. Il gruppo alla Camera è già nato, quello al Senato nascerà tra pochi giorni.

Prende la parola il sindaco del capoluogo Pierluigi Peracchini. “Noi non ci tiriamo mai indietro, con la speranza di riavvicinare i giovani alla politica e far tornare in Italia quegli imprenditori che hanno deciso di andarsene negli scorsi anni. Spero che il nostro buonsenso dia le risposte che tanti cittadini attendono. L’atteggiamento verso chi non ci ha seguito? Di amicizia e collaborazione, la dialettica porta sempre ricchezza”.

“Fino a un anno fa non immaginavo neanche di poter rivestire un ruolo politico. Noi nasciamo dal civismo e credo che questa possa essere la nostra carta vincente”, dice la sindaca Cristina Ponzanelli di Sarzana. Il sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani si dice “certo che i nostri elettori continueranno a premiarci perché dall’inizio abbiamo portato un cambiamento che è poi sfociato nel nome del partito. Un brand che deve diventare un pilastro del centrodestra del futuro”. Claudio Delvigo è il sindaco di Borghetto Vara: “Amministriamo con entusiasmo e con lo stesso entusiasmo vogliamo provare ad arrivare a livello nazionale”.



Il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri sfoggia una cravatta arancione, quantomai in tinta con l’appuntamento. “Il momento politico è effervescente, ma vedo tutte manovre che partono dall’alto e sono lontane anni luce dalla sensibilità dei cittadini. Qui siamo in un contesto completamente diverso”. Loris Figoli porta la fascia di Riccò del Golfo. “La ricetta che ha funzionato è stato non anteporre mai la seduzione di una vittoria simbolica con la risoluzione vera di un problema”. E ancora Roberto Canata, sindaco di Rocchetta Vara: “Dopo una prima esperienza, mi ero allontanato dalla politica con il tempo. Toti e Giampedrone mi hanno trasmesso un’energia che io sono riuscito a trasmettere a mia volta agli elettori. Soprattutto a quelli che non avevano più voglia di andare a votare”.

Francesco Villa è l’unico sindaco delle Cinque Terre avendo sovvertito Goni pronostico a Vernazza. “Spero che Giovanni Toti riesca a spodestare la sinistra e insediare persone che siano vicine alla gente”. Presente anche . Gian Carlo Lucchetti, sindaco di Varese Ligure. Tra i non sindaci: Laura Sardi, vincesindaco di Follo, Lucia De Mattei, assessore a Sesta Godano e già vicesindaco, l'assessore sarzanese Barbara Campi e il capogruppo Luca Ponzanelli, Francesco Petacchi, consigliere a Castelnuovo Magra, due consigliere da Brunella Righi Arcola e Daniela Canese Beverino. In platea l’assessore spezzino Luca Piaggi e il consigliere Andrea Biagi. La scadenza del 2020 è appuntamento fondamentale, la rielezione di Giovanni Toti sarà un passo decisivo per il futuro del neonato partito. “Non dobbiamo aver paura dell’alleanza tra Cinque Stelle e Partito Democratico perché credo che sia del tutto innaturale. Noi ci presenteremo uniti con lo stesso candidato presidente”.



ANDREA BONATTI