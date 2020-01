Marco Frascatore passa a "Cambiamo con Toti"

La Spezia - Il gruppo consiliare "Giovanni Toti La Spezia" si trasforma in "Cambiamo con Toti"e da oggi annovera un nuovo membro: Marco Frascatore che lascia "Spezia vince con Peracchini sindaco", dove militava con Luigi De Luca. Una novità che CDS aveva anticipato all'inizio dello scorso mese di settembre (leggi qui).



La presentazione ufficiale del gruppo è stata fatta questa mattina nella sala multimediale del Comune della Spezia dove erano presenti la parlamentare Manuela Gagliardi, l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, l'assessore comunale Luca Piaggi, il capogruppo Andrea Biagi, il consigliere Enzo Ceragioli e la new entry Frascatore.

Ad aprire è stata la parlamentare Gagliardi: "Non poteva mancare la presenza su Spezia. Il progetto Cambiamo nasce anche qua da un gruppo di persone che hanno deciso di lavorare insieme e di porsi degli obiettivi sostenendo il progetto politico di Giovanni Toti. Questo avviene perché credono in un progetto che va sostenuto, portato avanti perché rappresenta un mondo moderato che oggi ha poca rappresentanza a livello politico. Siamo stanchi di sentire urlare ci distingueremo per i toni coi quali affronteremo i temi e soprattutto andremo anche a ritoccare tematiche rimaste sopite da troppo tempo sui quali non si può arretrare. Il gruppo che vedete oggi è importante e la presenza di Frascatore è un valore aggiunto. La sua è una continuità con la maggioranza. Oggi con lui ufficializziamo il passaggio con 'Cambiamo' e non è uno strappo come per altri partiti. E' un passaggio naturale. Che se ne dica questa maggioranza è compatta, coesa e così resterà".

"Qualche passaggio è previsto - ha aggiunto Gagliardi - e speriamo che nel prossimo futuro ce ne siano altri. Il gruppo punta a diventare importante nell'ambito del consiglio comunale e crediamo che potremo lavorare bene tra di noi e assieme agli altri".



"Sta avvenendo un percorso naturale - ha detto Giampedrone - che avviene a sei mesi dalle elezioni, fondamentali per tutti i liguri. In questo lasso di tempo essere riusciti a creare una forza civica e politica, il movimento nasce proprio dal civismo, che si arricchisce con il gruppo consiliare di Cambiamo anche con Frascatore. In totale contiamo 70 amministratori locali e più sindaci rispetto a tutte le altre forze politiche del centro destra. Oggi diventa un partito politico senza dimenticare la propria partenza: coniugare persone civiche e soggetti politici. Sono la nostra vera forza. Se riteniamo che Cambiamo possa avere la sua struttura nazionale a maggior ragione deve averlo in Regione Liguria. Il nostro obbiettivo per le regionali è arrivare in doppia cifra, faremo nelle prossime settimane un'iniziativa di adesione in molte piazze liguri e chiaramente anche spezzine. Apriamo la nostra competizione elettorale con un gruppo che alla Spezia ha assessori, consiglieri e rappresentato anche dall'unico assessore regionale spezzino. Di questo gruppo fa parte anche Peracchini, sindaco iscritto a Cambiamo, e che ha agevolato il passaggio di Frascatore che è fondamentale. Abbiamo aperture anche nei confronti di altri consiglieri che stanno valutando il nostro progetto. Il percorso di Marco parte dal civismo e ora diventa un pochino più politico. Ritengo che la connotazione della lista del presidente Toti avrà 'Cambiamo' e sarà nella lista del presidente ma avrà il suo comitato civico sul quale scommettiamo molto e che vogliamo mantenere. Ringraziamo i consiglieri che hanno sostenuto Giovanni Toti Liguria che diventerà Cambiamo con Toti".



"Io e Ceragioli - ha detto Andrea Biagi - siamo stati tra i primi ad aderire a questo progetto. Lo avevamo già iniziato e lo proseguiamo. Arriviamo dal civisimo e il percorso ci ha convinti da subito e abbiamo portati molte iniziative. L'entrata di Frascatore è un'ottima notizia. Ora ci aspetta molto lavoro da fare: a partire dall'aumento del numero degli iscritti".

"Siamo partiti con gli arancioni - ha aggiunto Enzo Ceragioli - ed è stata una magnifica esperienza. Abbiamo una base forte ed è arrivato il momento di allargarla. Siamo compatti, moderati. Do il mio benvenuto a Marco con il quale abbiamo un ottimo rapporto. Il nostro progetto e di Toti è da premiare".

"Marco Frascatore - ha detto l'assessore Luca Piaggi - è un elemento importante. Tutto si è mosso come in una squadra affiatata e da parte mia è un punto di arrivo e di partenza. Siamo pronti a costruire qualcosa con la speranza che in molti vogliano aderire al progetto del presidente Toti".



"La lista Peracchini - ha chiuso il giro di interventi Marco Frascatore - ha sempre fatto parte di questa grande famiglia. Voglio sottolineare che non c'è nessuno strappo tra me e il consigliere De Luca con il quale mantengo un rapporto basato sulla stima reciproca. Con lui ho avuto un'esperienza fondante che mi ha permesso di comprendere i meccanismi che gli amministratori devono comprendere. Ringrazio anche il sindaco che ha saputo sempre consigliarmi. Questo mio passaggio, ripeto, non è uno strappo ma un rafforzamento e la linea di intenti di questo gruppo mi fa sentire in una casa che potrà raccogliere tantissimo consenso di moderati e conservatori che si sono allontanati dalla politica".