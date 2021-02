Manucci si congratula con Mei, nuovo presidente della Fidal

La Spezia - "Le mie più vive congratulazioni a Stefano Mei, nuovo presidente della Federazione di atletica leggera. Stefano Mei ha dato lustro alla nostra città come grande atleta, dirigente ed ora ci rende orgogliosi con la sua nomina a presidente federale". Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Sauro Manucci, commentando l'elezione dello spezzino al vertice della Fidal.

"Sono certo che la passione da sempre dimostrata e la lealtà sportiva di atleta pulito grande testimonial contro il doping darà nuovo prestigio alla Federazione. Caro Stefano un grande in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro, sono certo che grazie al tuo impegno ed entusiasmo il periodo “appannamento” di questa Federazione sia terminato".



Manucci rivolge le sue congratulazioni anche a Edilio Pagano, riconfermato vicepresidente della Federazione italiana danza sportiva: "E’ un orgoglio per la nostra regione questa riconferma che testimonia la passione che i nostri concittadini riservano allo sport, agli atleti e alle nuove generazioni. Un augurio di buon lavoro al vicepresidente Pagano e a tutto il consiglio federale".