Manucci e Frijia: "Fondamentale riaprire ufficio postale del Canaletto"

La Spezia - "Riapertura dell'Ufficio postale del Canaletto è fondamentale". Così dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Maria Grazia Frijia e Sauro Manucci, neo eletto consigliere regionale.



Spiegano i due esponenti di Fdi "non solo per garantire i servizi anche alle persone più anziane che fanno fatica a spostarsi in città, ma soprattutto evitare i continui assembramenti e code che si creano presso gli altri uffici postali e limitare gli spostamenti delle persone, magari con i mezzi pubblici abbastanza sotto pressione. Basta guardare cosa succede quotidianamente in Piazza Verdi dove, mattina e pomeriggio, ci sono code infinite per poter accedere ai servizi fondamentali che oggi le Poste erogano".

"Stiamo valutando l'opportunità di convocare la Commissione III del Comune della Spezia per comprendere meglio la situazione e sensibilizzare Poste Italiane a riattivare quanto prima lo sportello"

E poi Manucci aggiunge: "Sto preparando anche un interrogazione da presentare tra le mie prime iniziative regionali per capire la motivazione di questo disservizio che sta penalizzando il quartiere del Canaletto e chiedere l'intervento della Regione su Poste Italiane per cercare di far riaprire quanto prima questo ufficio postale così indispensabile per la nostra comunità" .