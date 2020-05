Manucci e Frijia: "Da Melley e Centi solo attacchi strumetali sul Tpl: non sanno cos'è accaduto?"

La Spezia - “Critiche strumentali a meri fini elettoralistici quelle di Melley e Centi sul Trasporto pubblico locale”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Sauro Manucci e Maria Grazia Frijia. “Sembra quasi che i due esponenti della sinistra locale spezzina vivano in un altro mondo e non sappiano cosa è avvenuto in questi mesi in Italia a fronte del coronavirus”.



“L’azienda Atc oggi – continuano i due esponenti di FdI - sta provando a contemperare i primari interessi della salute dei nostri concittadini e del personale, con quelle che sono le necessità del servizio che viene erogato sul territorio in maniera positiva rispetto alle risorse economiche a disposizione le quali non sono state oggetto di alcun tipo di implementazione da parte dello Governo giallo-rosso. Oggi il trasporto pubblico vive la più grande contraddizione dell’intero apparato produttivo del Paese: conciliare l’essere un servizio pubblico al fianco del cittadino con le fortissime contrazioni di risorse economiche dovute ai mancati introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio a seguito del lockdown sommato nella ripartenza alla riduzione a meno della metà dei carichi per preservare la salute di utenza e lavoratori, è cosa non facile. Atc sta provando a fare tutto ciò e se dopo tre mesi di pandemia riesce ancora a garantire un servizio di qualità e il mantenimento dei livelli occupazionali e delle retribuzioni al personale, date le condizioni succitate, è perché i vari interessi in gioco sono stati ben bilanciati”.



“Delle lezioncine, quindi, dei consiglieri Melley e Centi l’azienda non ne ha certo bisogno soprattutto quando irresponsabilmente arriva un invito, espresso per di più da un ex assessore al bilancio del comune della spezia, ad indebitarsi pesantemente tanto poi forse “pagherà Pantalone”. E’ chiaro che dalle parole dei due esponenti di Le Ali emergono i motivi per quali oggi la Giunta Peracchini abbia ereditato, dalle precedenti amministrazioni di sinistra, un Comune pesantemente indebitato soprattutto quando le logiche che si vorrebbero far prevalere non sono quelle relative al bene della comunità ma quelle del mantenimento di privilegi a spese di tutti i cittadini”, concludono Manucci e Frijia.