Manucci e Frija (Fratelli d'Italia): "Si riaprano le chiese e riprendano le Messe"

La Spezia - “Si consenta alle persone che vogliono andare a Messa di poterlo fare al più presto”. Così dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia della Spezia Sauro Manucci e Maria Grazia Frijia che spiegano: “con le precauzione che si prendono in tutti i luoghi, sempre rispettando il distanziamento sociale, riteniamo necessario che riprenda la normale vita spirituale nelle Chiese, Messa compresa”.



“Curare anche lo Spirito e perseguire la propria Fede in questo momento difficile è importante per tanti nostri concittadini. Siamo rimasti anche troppo tempo senza poter andare a Messa - concludono - bisogna riaprire le Chiese affinché riprendano le funzioni religiose ”.