Manucci agli alleati: “Lavoriamo su ciò che unisce”. Ma non esclude un testa a testa alle urne

La Spezia - “Siamo davvero dispiaciuti che il neo commissario di Forza Italia, Nanni Grazzini, oggi minacci la rottura del centrodestra se fosse riconfermata la candidatura dell’attuale sindaco Peracchini e lavoreremo con tutto l’impegno possibile per ricucire tutti gli strappi nell’interesse della città e dei cittadini”. Così il consigliere regionale e capogruppo in Comune di Fratelli d’Italia, Sauro Manucci, interviene sul dibattito politico interno al centrodestra di questi giorni.

“Troviamo contraddittorie le posizioni espresse da Forza Italia e Liguria popolare che prima rivendicano un assessorato e non vedendo completamente soddisfatte le loro richieste, mettono in discussione l’operato e i risultati di questa amministrazione: se avessero ottenuto i due assessorati richiesti l’operato del sindaco sarebbe stato giudicato diversamente?”, domanda il consigliere.



“Fratelli d’Italia - aggiunge Manucci - ritiene sbagliato ridurre tutto ad una questione di poltrone, che peraltro Forza Italia e Liguria Popolare (forze politiche confederate) hanno ottenuto anche se non nella misura e per le persone desiderate - ma non sarebbe giusto occuparci dei loro processi interni - ma ritiene necessario volare un po' più alto. Questo lo diciamo con il senno di una formazione politica che per i primi tre anni abbondanti di consiliatura, senza avere nessun assessore, ha continuato coerentemente a sostenere il sindaco Peracchini e a collaborare nell’interesse degli elettori. E’ impensabile mettere in discussione l’uomo che dopo circa 40 anni ha tolto la città alla sinistra e ai comunisti”.



“Invitiamo quindi gli alleati a superare in serenità il loro problemi interni e a proseguire il percorso comune nel rispetto di tutte le posizioni politiche e con spirito costruttivo verso la coalizione e verso la città. Confidiamo - conclude Manucci - che il senso di responsabilità prevalga e che le fratture di questi giorni possano essere ricomposte con piena soddisfazione per tutti, ma se così non fosse, non è per nulla scandaloso, anzi è previsto dal sistema elettorale, che siano i cittadini a scegliere nel primo turno il candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio”.