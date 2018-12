Manucci: "Siamo al lavoro per l'ambiente, ma dal gruppo di Guerri solo una politica del no a tutto"

La Spezia - "Fin dall’insediamento di questo consiglio comunale, abbiamo messo al primo punto il miglioramento delle condizioni ambientali che ci permettessero di migliorare le condizioni di vita cittadine pur avendo sulle spalle scelte molto discutibili del passato che ci hanno portato alla situazione attuale".

Sauro Manucci, capogruppo di Fratelli d'Italia, interviene sulle questioni ambientali e sulle posizioni tenute dalla maggioranza e quelle, in disaccordo, del gruppo Per la nostra città, di cui fanno parte il presidente del consiglio comunale Giulio Guerri e il consigliere Massimo Caratozzolo, formalmente membri della stessa maggioranza.



"Il nostro ordine del giorno - prosegue Manucci facendo riferimento al documento della maggioranza approvato lunedì sera - è molto chiaro e condivisibile: non ci siamo fermati all’elettrificazione delle banchine ma siamo andati oltre lavorando per una vera svolta nella riduzione dell’inquinamento atmosferico lavorando per l’accordo al Blue Flag fra armatori, Comune della Spezia e Autorità di sistema di portuale. Esattamente al contrario delle politiche precedenti, l’amministrazione si è impegnata in questo anno e mezzo a incontrare tutte le parti in causa – Arpal, Asl, Autorità di sistema Pprtuale, Capitaneria di porto ed Enel – per affrontare le tematiche relative all’impatto ambientale della sosta delle navi da crociera. Inoltre, è stato dato mandato affinché l’Autorità di sistema portuale richieda, come a Livorno, uno studio condotto dal Cnr e Arpal per rilevare i componenti della qualità dell’aria cittadina e individuare i provvedimenti più efficaci per migliorarla".



"E’ chiaro - conclude il capogruppo di Fratelli d'Italia - l’intento del gruppo Guerri, legato ad una politica di no a tutto, di alzare la polemica con la sua stessa maggioranza perché incapace di condividere l’azione necessaria al risanamento di questa città".