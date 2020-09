Manucci (FdI) risponde agli psicologi: "Prevenzione investimento di prima scelta"

La Spezia - "Condivido le richieste dell'Ordine degli Psicologi della Liguria". Lo afferma Sauro Manucci, candidato alle regionale per Fratelli d'Italia, nella lettera di risposta a quella inviata ai candidati dalal dott.ssa Fiaschi. "Certo che l'azione preventiva, diretta ad intercettare situazioni di disagio e ad intervenire precocemente - scrive Manucci -, risulti sempre un investimento di prima scelta per la promozione della salute, condivido la necessità di intensificare la presenza dello psicologo in molteplici contesti: scolastico, lavorativo, nei servizi pubblici, come figura complementare al medico di base nelle cure primarie. Come insegnante ho potuto verificare che i nostri ragazzi utilizzano con grande soddisfazione i punti di ascolto psicologici degli istituti, laddove presenti. Soprattutto credo che l'intervento psicologico possa efficacemente essere messo a disposizione delle famiglie fragili e / o che presentano situazioni di disagio psicosociale, e che sia necessario potenziare gli interventi in équipe, al di là della mera predisposizione di linee guida, favorendo la coordinazione reale e partecipativa delle figure professionali coinvolte in un'ottica di rete efficace nella pratica, e non solo sulla carta".