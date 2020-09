Manucci (FdI): "La sinistra non ha titolo per dare lezioni sulla sanità"

La Spezia - "In questi giorni di campagna elettorale per le prossime regionali traspare che, per tutti gli schieramenti, il tema più caldo sia quello della sanità. Fratelli d’Italia è intervenuto varie volte in merito e lo ha sempre fatto in forma propositiva e costruttiva, tralasciando consapevolmente la gestione degli anni passati, concentrandosi esclusivamente sul futuro del nostro Servizio Sanitario. Lo stesso non si può dire dei partiti di minoranza che continuano a condire i propri interventi di sterili polemiche, dimostrando che per loro è più importante screditare l'avversario politico, che impegnarsi rendere più efficiente la Sanità ligure e spezzina". Lo afferma Sauro Manucci, consigliere comunale spezzino e candidato alle regionali con Fratelli d'Italia.

"Pensiamo che la sinistra non abbia assolutamente titolo per dare lezioni di gestione sanitaria a nessuno: la loro attendibilità in merito è già stata messa alla prova per molti anni ed è risultata fallimentare. Nella consapevolezza che la nostra sanità si possa ancora migliorare sul piano amministrativo, operativo e strutturale, Fratelli d’Italia della Spezia, qualora avesse una rappresentanza in Regione, si impegna a far sì che l'utente torni a ricoprire un ruolo centrale e che ogni intervento sia orientato ad ottenere questo unico obiettivo".