Manucci, Bianchini, Binetti, Picetti e Ratti sono i cinque candidati di Fratelli d'Italia

La Spezia - Anche Fratelli d'Italia ha pronta la lista per le prossime elezioni regionali. Da Roma è infatti arrivato l'ok sui cinque candidati che correranno per andare in consiglio regionale.



I candidati



Sauro Manucci: docente di educazione fisica presso l’istituto superiore Capellini Sauro della Spezia, dirigente sportivo di Asi (associazione sportiva italiana) e Consigliere comunale e capogruppo in consiglio comunale alla Spezia per Fratelli d’Italia.

Costanza Bianchini: un avvocato che è anche imprenditrice nel settore del turismo e balneare.

Alessio Binetti: imprenditore della ristorazione e istruttore federale di judo, candidato a sindaco di Arcola nel 2019 con una lista civica opposta sia al centrosinistra sia al centrodestra, oggi è capogruppo di 'Alternativa per Arcola' in consiglio comunale e presiede la commissione bilancio di Arcola.

Daniele Picetti: imprenditore nel settore del commercio, presidente di Confcommercio Varese Ligure e membro del Consiglio direttivo di Confcommercio alla Spezia.

Barbara Ratti: consulente del lavoro, iscritta all’Albo, si occupa dell’amministrazione, gestione e selezione e formazione del personale per una primaria società del settore marittimo portuale.