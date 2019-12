Manovra, Viviani (Lega), “Bocciati nostri emendamenti per il settore pesca”

La Spezia - “La maggioranza giallorossa ha rifiutato qualsiasi forma di discussione in commissione, blindando la legge di Bilancio, senza esclusione alcuna. Bocciati in commissione, anche due importanti emendamenti, proposti dalla Lega, a supporto del settore della pesca: una diversa e più equa ripartizione delle quote del tonno rosso e ammortizzatori sociali per fare uscire i lavoratori del settore dal limbo degli indennizzi del fermo biologico. Con la revisione delle quote tonno, si sarebbe introdotta una ripartizione in grado di valorizzare le potenzialità effettive della piccola pesca, nell'ambito delle catture accessie del tonno rosso, nel pieno rispetto del contingente effettivo, assegnato all'Italia. Con il secondo, prevedevamo l'incremento del fondo per gli indennizzi durante il fermo biologico, obbligatorio e non, e per le giornate perse per maltempo. Con il no a entrambi i nostri emendamenti, la maggioranza giallorossa ha confermato di preferire, ancora una volta, la poltrona al buonsenso”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega in commissione Agricoltura alla Camera Lorenzo Viviani, primo firmatario dei due emendamenti alla legge di Bilancio.