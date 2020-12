Manovra, Gagliardi: "Il governo si dimentica di Spezia"

La Spezia - “Il governo ha deciso di penalizzare, con la prossima manovra, le regioni e le città governate dal centrodestra. Tutti gli emendamenti che ho presentato con i miei colleghi di Cambiamo! sulle infrastrutture della Liguria sono stati dichiarati inammissibili. Purtroppo chi governa a Roma non capisce che facendo così penalizzerà solo il territorio. Poteva essere un momento di dialogo tra maggioranza e opposizione, ma prendiamo atto che questo rimane solo nelle intenzioni di Conte perché quando si tratta di passare ai fatti stiamo a zero”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Tra gli emendamenti presentati c’era anche la delicata questione riguardante il personale mancante nell’arsenale militare della Spezia, dove non possiamo permetterci di disperdere un patrimonio di mestieri e conoscenza che questa struttura preserva. Anche in questo caso il pregiudizio politico del governo sarà sempre un freno allo sviluppo dei territori e dell’economia italiana”, conclude.