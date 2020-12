Manovra, Gagliardi (Cambiamo!): "Più risorse a infrastrutture nella provincia della Spezia"

La Spezia - “E’ stato accolto un mio ordine del giorno alla legge di Bilancio che prevede, per i prossimi tre anni, un piano straordinario di risorse da destinare allo sviluppo e alla rete infrastrutturale della provincia spezzina con priorità ai progetti che consentono obiettivi di tutela, valorizzazione e sostenibilità ambientale e urbana”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Tra questi vi sono il raddoppio della ferrovia Parma-La Spezia, la realizzazione di una strada di circonvallazione del centro abitato del comune di Arcola, ma soprattutto la riqualificazione della passeggiata “Morin” della città della Spezia, con l’interramento di parte di Viale Italia. Si tratta di un risultato molto atteso e importante per il nostro territorio, che speriamo possa tramutarsi in realtà attraverso i fondi del Recovery Fund e non rimanga solo una promessa”, conclude.