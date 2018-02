Manifesto rilancio immobiliare, Costa (Noi con l'Italia): "Proposte di buon senso"

La Spezia - "Ho letto con interesse e attenzione il manifesto per il rilancio dell'edilizia sottoscritto da un vasto numero di importanti organizzazioni in vista della tornata elettorale del 4 marzo. Si tratta di proposte condivisibili e di buon senso, utili per il rilancio dell'economia". A parlare è Andrea Costa, candidato alla Camera come capogruppo di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova). Il 'Manifesto per il rilancio del settore immobiliare' avanza idee quali la riduzione della pressione fiscale sul comparto, la garanzia per il locatore di rientrare in possesso dell'immobile in tempi certi, la stabilizzazione degli incentivi per riqualificazione, efficientamento e miglioramento sismico, l'istituzione all'interno dl governo di una cabina di regia per la casa. Il 'Manifesto' è stato sottoscritto da Confedilizia, Fiaip, Finco, Confassociazioni Immobiliare, Aspesi, Adsi, Gesticond, Avi, Anbba, Assindatcolf, Assotrusts e Ape. "Le associazioni dei settori immobiliare e dell'edilizia possono dare un contributo importante alla politica, che deve sapere ascoltare chi interviene sulla scorta di una consolidata esperienza, individuando problemi, esigenze e opportunità di sviluppo", conclude Costa.