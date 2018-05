Manifestazione pro Palestina, ci sarà anche l'ANPI La Spezia Centro

La Spezia - "Aderiamo convintamente alla manifestazione indetta nella giornata di domani, sabato 19, in favore della popolazione palestinese: come giustamente ha sottolineato la Presidente Carla Nespolo, occorre urlare a gran voce l'indignazione per il bagno di sangue che sta avvenendo in terra di Palestina. La sciagurata decisione americana di spostare la propria ambasciata a Gerusalemme, per altro condannata dall'Assemblea generale dell'Onu, contraddice lo spirito di una Città da sempre aperta al dialogo. Per questo è necessaria una mobilitazione che dica stop all'impunità dei crimini israeliani, in continuo aumento nel silenzio assordante della comunità internazionale, Italia compresa. Diciamo basta alla politica dei muri, convinti che la proposta “Due popoli, due Stati “ sia l’unica soluzione per la Pace".





La Presidenza e il Comitato direttivo ANPI La Spezia Centro