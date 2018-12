Mancato ritiro rifiuti, Baldino scrive a Casati e Peracchini

Presa di posizione del gruppo "Per la nostra città".

La Spezia - "Abbiamo appreso con disappunto che anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie è stata disposta la sospensione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta per ben 2 giorni ovvero mercoledì 26 dicembre e martedì 1 gennaio. In questi ultimi anni il gruppo "Per la Nostra Città con Giulio Guerri" ha sempre rinnovato la richiesta che il servizio di ritiro dei rifiuti saltato nei giorni festivi venisse recuperato con turni straordinari il giorno successivo, facendo presente che, diversamente, si arrecano disagi insostenibili ai cittadini e ulteriore nocumento all'igiene della città in aggravio a quelli che normalmente, già di per sé, derivano dal porta a porta.

Non si può certo pensare che i cassonetti esistenti, che peraltro sono stati messi solo in alcune zone della città possano sopperire al disagio del mancato servizio di ritiro, anche considerando la maggiore quantità di rifiuti prodotti in questi giorni di festa".



Pertanto, con queste premesse, il gruppo "Per La Nostra Città con Giulio Guerri" in una lettera a firma del capogruppo Massimo Baldino Caratozzolo, indirizzata al sindaco e all'assessore Casati, chiede di sapere "come mai ancora una volta non si è ritenuto di venire incontro alle esigenze dei cittadini facendo in modo che i turni saltati venissero recuperati il giorno successivo"