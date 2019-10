Malumori in maggioranza sulla piazza, Cenerini: "Peracchini ti parlo da amico: fermati!"

La Spezia - "Leggo l’accelerazione di queste ore sulla nuova Piazza del mercato, questo malgrado richieste non solo mie di un ulteriore confronto provenienti dalla tua stessa maggioranza caro Peracchini! Anche Confcommercio e altre associazioni di commercianti chiedono ulteriori spazi di confronto, ma a quanto pare dalle tue dichiarazioni odierne sembra non ci siano margini. Ti ho difeso sempre e comunque, spesso da solo, ma questa volta non condivido proprio questo metodo! È vero il confronto c’è stato, ma da subito in maggioranza in molti abbiamo fatto presente che dovevano esserci i parcheggi, invece una commissione, che personalmente non condivido, ha escluso tutti i progetti che li prevedevano.

Vorremmo capire il perché di queste esclusioni, a mio avviso andavano scartati tutti quelli senza parcheggi e poi partendo da uno con i parcheggi procedere a eventuali modifiche, invece l’unica cosa che sento è che si perdono i fondi stanziati e con questo discorso si deve procedere per forza! Per venti anni ho predicato perché si facessero i parcheggi e quando fu fatta la Piazza oltre quindici anni fa uno dei motivi di contrarietà del centro destra fu proprio l’assenza dei parcheggi. Ti invito da amico e da tuo leale sostenitore ad aprirti a un ulteriore confronto, non credo che Piazza Cavour potrebbe essere la nostra Piazza Verdi, perché a differenza di quella ci saranno molti in maggioranza con grossi problemi a sostenere tale scelta!

Dopo il piano urbano del traffico che abbiamo dovuto decapitare in molte sue parti, perché troppo simile alle vecchie idee di Pagano, vedi parcheggio d’interscambio alle Terrazze, speravamo che ci fossimo capiti, ma evidentemente ci sbagliavamo!"



Fabio Cenerini

Capogruppo Forza Italia