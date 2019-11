La Spezia - "Le iniziative di Italia Viva previste per domani 25 novembre a Sestri Levante e alla Spezia alla presenza del Ministro Teresa Bellanova sono state annullate in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito duramente la Liguria. La Ministra Bellanova tornerà in Liguria il 6 dicembre e visiterà le comunità colpite dal maltempo in questi giorni". Lo si legge in una nota diffusa da Italia Viva.