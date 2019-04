Maltempo e scuole, La Spezia popolare: "Una commissione per dare risposte su sicurezza"

L'iniziativa dei consiglieri provinciali 'costiani' Ponzanelli, Gianstefani e Solari.

La Spezia - “Come gruppo consiliare provinciale abbiamo richiesto l’urgente indizione di una Commissione per quanto riguarda le problematiche che si sono verificate durante l’ultima precipitazione atmosferica di giovedì 4 aprile scorso”. Lo dichiarano il capoguppo provinciale di La Spezia popolare Francesco Ponzanelli e i consiglieri Claudia Gianstefani e Antonio Solari. “In riferimento a quanto accaduto - proseguono da La Spezia popolare - ci sono state diverse segnalazioni in svariati plessi scolastici che hanno segnalato difficoltà e disagi. Perciò chiediamo urgentemente che venga effettuata una verifica in merito ai lavori di somma urgenza e per sapere quale sia la condizione attuale degli edifici scolastici. Le richieste di informazioni sono state rivolte sia da chi lavora all’interno delle strutture sia da chi le frequenta, ossia gli studenti. E’ fondamentale che siano rispettate le misure di sicurezza previste dalla normativa sia dal punto di vista della staticità sia da quello che riguarda la sismica. E’ necessario tutelare i lavoratori e gli studenti affinché non corrano rischi durante la loro permanenza all’interno della struttura. A causa delle condizioni di forte disagio e difficoltà abbiamo deciso di chiedere immediatamente la convocazione di questa Commissione al fine di prevenire in futuro delle situazioni di criticità come quelle che purtroppo si sono recentemente verificate. Chiediamo inoltre che durante lo svolgimento della Commissione prendano parte gli ingegneri e i tecnici competenti della Provincia ”.