Mai più carbone, la giunta delibera la variante al Puc

La Spezia - Una variante al Puc in funzione della centrale di Vallegrande. Questa mattina la giunta Peracchini ha deliberato, su proposta dell’assessore alla Pianificazione territoriale Anna Maria Sorrentino, le linee di indirizzo per la predisposizione della variante relativa al compendio immobiliare della centrale termo-elettrica. Nel documento presentato all'intera giunta comunale, palazzo civico dà mandato agli uffici di procedere con una variante al Piano Urbanistico Comunale che abbia il fine di impedire l’insediamento di nuovi impianti di produzione di energia da combustibili fossili e per dare un assetto urbanistico funzionale alle esigenze e alle aspettative economiche della città mediante una pianificazione urbanistica complessiva delle aree che verranno dismesse. Si vuole insomma impedire all'azienda di produrre energia con combustibili fossili e concordare con la società quanto più possibile gli insediamenti in quelle aree.



Attivando le procedure di variante al Puc ricomprendente la VAS relativamente al compendio Enel si costituiscono due nuovi “distretti di trasformazione” a prevalente funzione produttiva artigianale e industriale che non prevedano insediamento di nuovi impianti di produzione di energia da combustibili fossili e modificare le aree interessate dal bacino ceneri di lagunaggio a “zona verde sportivo”. “Una variante per la tutela degli spezzini, perché l’esperienza di avere per cinquant’anni il carbone non possa più ripetersi - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Prima Enel aveva carta bianca, ora con questa delibera è costretta a concordare con il Comune della Spezia come destinare quelle aree e la vincola ad utilizzarle senza la presenza di combustibili fossili. In più, prospettando una zona verde sportiva sarà costretta a un grado di bonifica ben più avanzata. Credo che questo sia un grande passo avanti, un segnale concreto del nostro no al progetto di Enel così come ci è stato prospettato”.



f.l.