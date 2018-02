Maggiore e Pessina domani in campo con l'under 20 a Frosinone

La Spezia - Frosinone si prepara ad accogliere domani (ore 12) l’amichevole di lusso tra la Nazionale Under 20 allenata da Federico Guidi e la B Italia guidata da Massimo Piscedda. Un match che vedrà in campo tanti giovani talenti del nostro calcio e ‘giovane’ è anche lo stadio, il nuovo ‘Benito Stirpe’ che lo scorso 14 novembre ha ospitato l’amichevole tra l’Under 21 e i pari età della Russia e che domani accoglierà gli studenti delle scuole del territorio invitati ad assistere al terzo incontro fra le due selezioni dopo quello di un anno fa a Perugia e quello disputato a Nocera nel 2011.



Per la sfida con la compagine allenata da Massimo Piscedda, che riunisce gli Under 20 più interessanti della Serie B, il tecnico Federico Guidi ha convocato 22 Azzurrini, da ieri in raduno al Mancini Park Hotel di Roma. Tre giocatori sono stati costretti al forfait a causa di infortuni pregressi: si tratta di Gaetano Castrovilli (Cremonese), Mario Ravasio (Albinoleffe) e Riccardo Baroni (Lucchese), che hanno fatto ritorno presso le società di appartenenza.



Quello di domani sarà il primo match del 2018 per l’Under 20, che il 22 e 27 marzo affronterà la Repubblica Ceca e la Svizzera negli ultimi due incontri del torneo ‘8 Nazioni’: dopo cinque gare l’Italia è appaiata al Portogallo al quarto posto in classifica a quota 7 punti.



L’elenco dei convocati della Nazionale Under 20



Portieri: Andrea Zaccagno (Pistoiese), Fabrizio Alastra (Prato);

Difensori: Paolo Ghiglione (Pro Vercelli), Claud Adjapong (Sassuolo), Mauro Coppolaro (Brescia), Riccardo Marchizza (Avellino), Marco Varnier (Cittadella), Riccardo Baroni* (Lucchese), Federico Dimarco (Sion), Gian Filippo Felicioli (Verona);

Centrocampisti: Alessandro Bordin (Ternana), Matteo Pessina (Spezia), Francesco Cassata (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Gaetano Castrovilli* (Cremonese), Alberto Picchi (Pistoiese);

Attaccanti: Alessandro Rossi (Salernitana), Mario Ravasio* (Albinoleffe), Simone Edera (Torino), Luca Clemenza (Ascoli), Giuseppe Antonio Panico (Teramo), Nicola Dalmonte (Cesena).



* sconvocati



Staff – Capo delegazione: Evaristo Beccalossi; Allenatore: Federico Guidi; Assistente allenatore: Luigi Amleto Garzya; Segretario: Fabio Ferappi; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Medico. Vincenzo Santoriello; Nutrizionista: Alessio Colli; Massaggiatore: Giuseppe Galli.



L’elenco dei convocati della B Italia



Portieri: Victor De Lucia (Bari), Guglielmo Vicario (Venezia);

Difensori: Federico Mazzarani (Ternana Unicusano), Sebastiano Luperto (Empoli), Matteo Procopio (Cremonese), Giacomo Caccin (Cittadella), Armando Anastasio (Parma), Ivan De Santis (Ascoli), Lorenzo Grossi (Pro Vercelli);

Centrocampisti: Luca Valzania (Pescara), Manuel Di Paola (Virtus Entella), Giovanni Sbrissa (Cremonese), Christian D’Urso (Ascoli), Sandro Tonali (Brescia), Marco Carraro (Pescara);

Attaccanti: Francesco Di Mariano (Novara), Alfredo Bifulco (Pro Vercelli), Gabriele Moncini (Cesena), Simone Palombi (Salernitana), Michele Volpe (Frosinone).