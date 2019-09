Maggioranza compatta: "Pessina onori il contratto"

La Spezia - “Alla luce delle notizie diffuse a mezzo stampa sulla situazione dei lavori del nuovo Ospedale Felettino, la maggioranza di centrodestra della Spezia ha depositato, con grande senso di responsabilità, la richiesta di un Consiglio Comunale Straordinario e fa già sapere che, nel corso del Consiglio di lunedì prossimo, presenterà una mozione urgente per discutere il tema”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali spezzini di maggioranza - già interpellati ieri da CdS QUI - che annunciano per giovedì 3 ottobre alle 18.30 una riunione congiunta delle due commissioni competenti, quella sulla sanità presieduta da Marco Frascatore e quella sui lavori pubblici presieduta da Maria Grazia Frijia.



“Abbiamo il dovere - dicono - di informare la città sull’evoluzione dei lavori del nuovo Ospedale e ribadire, come abbiamo fatto dall’inizio della nuova consiliatura, che faremo sempre tutto ciò che è necessario perché gli spezzini abbiano finalmente il nuovo Ospedale. L’eredità più disastrosa del centro sinistra è arrivata a fine corsa: Pessina per quattro anni ha sempre e continuamente chiesto varianti al suo stesso progetto, approvato ed esecutivo, invece che procedere come da contratto ai lavori, al prezzo di non rispettare il cronoprogramma. Con la non approvazione della variante, si deve andare avanti con il progetto originario come da contratto in essere, fermo restando che Pessina deve sanare gli adempimenti che sono stati accertati. Spezia - concludono - ha bisogno di un ospedale: Pessina onori il contratto!”



I firmatari

Fabio Cenerini, Toti – Forza Italia

Giacomo Peserico, Toti – Forza Italia

Oscar Teja, Toti – Forza Italia

Biagi Andrea, Giovanni Toti La Spezia

Enzo Ceragioli, Giovanni Toti La Spezia

Maria Grazia Frijia, Fratelli d’Italia

Sauro Manucci, Fratelli d’Italia

Lorella Cozzani, Lega

Redento Mochi, Lega

Federica Paita, Lega

Simone Vatteroni, Lega

Lorenzo Viviani, Lega

Luigi De Luca, Spezia Vince

Marco Frascatore, Spezia Vince

Andrea Costa, La Spezia popolare - noi con l’Italia

Umberto Maria Costantini, La Spezia Popolare – Noi con l’Italia

Marco Tarabugi, La Spezia Popolare – Noi con l’Italia

Patrizia Saccone, Gruppo Misto

Giulio Guerri, Per la nostra Città con Giulio Guerri

