M5S: "Non siamo meravigliate da Toti, ma almeno non cerchi di aggiustare il buco con una toppa bucata"

La Spezia - "Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi, in un tweet rimbalzato su tutti i social, ha raggiunto probabilmente il limite minimo di empatia, capacità di comunicazione e autorevolezza, sostenendo che i morti di Covid in Liguria sono anziani “per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”". Non manca il commento del Movimento Cinque Stelle della Spezia che attacca Toti, attraverso le portavoci comunali Jessica De Muro e Donatella Del Turco" Non che questo meravigli, considerato che evidentemente Toti ragiona in termini di produttività e numeri e l’aspetto umano delle attuali tristi vicende che ci colpiscono, non lo interessano se non di sfuggita, come accenna nella parte finale del tweet, in cui dichiara che tali improduttivi vanno comunque tutelati (bontà sua)".



E ancora: "Non comprendiamo come sia possibile che un presidente di regione (che peraltro ama definirsi governatore, all’americana) arrivi ad un livello così basso, da dimenticare che, proprio in virtù della nostra Costituzione, tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e doveri e lui, in virtù della sua carica istituzionale, dovrebbe esimersi dall’esprimere pensieri che richiamano momenti tragici e tristissimi della storia europea e che non mostrano alcun rispetto e sensibilità per le famiglie che piangono i loro cari, morti per Covid. Presidente Toti, non cerchi di aggiustare il buco con una toppa bucata, come ha fatto, sostenendo prima che l’abbiamo frainteso, poi che il social manager ha “tagliato” ciò che ha detto. Appunto, l’ha detto, su questo non esiste alcun dubbio e arrampicarsi sugli specchi non serve a nulla se non a scivolare ancora più in basso. Faccia piuttosto un bell’esame del suo operato e si chieda come mai la sanità ligure sia ancora in uno stato che definire selvaggio è produrre un eufemismo. Non sarà che lei è, come dire, inadeguato?