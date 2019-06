M5S: "Nemmeno 13mila firme fanno riflettere Toti. C'è un'alternativa al masterplan"

La Spezia - "Persino quando l'errore è sotto il naso di tutti, Toti, Giunta comunale e maggioranza tirano diritto per la loro strada incuranti - se non addirittura sprezzanti - anche delle più elementari regole di democrazia - dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore commentando il day after la presentazione del masterplan dell'isola Palmaria in Consiglio comunale di Porto Venere -. Non pago di ignorare il malumore di una platea gremita all'inverosimile, Toti non solo ha difeso la sua idea di (s)valorizzazione un'isola patrimonio dell'Unesco, ma ha anche scelto di snobbare le 13.600 firme della petizione 'La Palmaria non si tocca'. Quelle firme sono state consegnate personalmente al presidente di Regione Liguria, e abbandonate su un termosifone. Un gesto esecrabile che la dice lunga sul rispetto e l’attenzione per i cittadini e soprattutto di chi non si allinea ai diktat. Purtroppo è questo il modus operandi di Toti, della sua Giunta e della sua maggioranza anche in consiglio regionale".



"Secondo noi 13.600 firme non sono bruscolini! Sono l'espressione robusta di una rappresentanza di cittadini che rifiuta il suo progetto. Se a lei non piace ascoltare i cittadini, questo non la autorizza a imporre un progetto evidentemente inviso da migliaia di persone. Nonostante esista una variante al progetto che invece piace proprio a tutti. Almeno questa volta, eviti di farci la solita sgradevole lezioncina cui è solito ricorrere quando viene colto in fallo e amministri nell’interesse del pubblico, non del privato", conclude Salvatore.