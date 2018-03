M5S, Lega, Pd e FI: quale maggioranza?

Due settimane per trovare un accordo che garantisca i numeri per governare. Chiuse le urne, arriva il compito più difficile.

La Spezia - Il Rosatellum bis non lascia un facile compito al Capo dello stato all'indomani delle elezioni. Il presidente Sergio Mattarella inizierà le consultazioni con le formazioni politiche solo tra due settimane, ma sono questi i giorni cruciali per cercare una maggioranza che riesca ad ottenere la fiducia nei due rami del parlamento. Lo scenario non è dei più semplici, le ipotesi le più variegate.



Il centrodestra compatto - ovvero la somma di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia - ha il maggior numero dei seggi, ma deve mettere assieme almeno due teste (quelle di Salvini e Berlusconi) nonostante gli accordi pre-elettorali diano al Carroccio il ruolo di motore.

Il Movimento Cinque Stelle da parte sua non ha i numeri per governare da solo, ma si muove come un corpo unico dietro le indicazioni del leader Di Maio e rimane il primo interlocutore per chiunque visto l'esito delle urne che lo designa ampiamente come il primo partito d'Italia.

Il Partito Democratico è il grande sconfitto, vive già una lotta intestina che si preannuncia dura e potenzialmente mortale, ma sia alla Camera che al Senato ha numeri che fanno gola alle due forze di cui sopra. Numeri che potrebbero essere determinanti per formare una maggioranza. Infine ci sono Liberi e Uguali e le altre forze minori a cui chiedere appoggio.

Ad oggi, al di là delle dichiarazioni preventive su veti e aperture, nessuna ipotesi può essere esclusa. Rimane difficilissimo capire cosa potrebbe succedere da qui al 23 marzo, quando le camere si riuniranno per la prima volta.



CDS chiede ai lettori di esprimersi in merito al nuovo governo del Paese: di quali partiti vorreste fosse espressione? Ecco le opzioni: Lega + M5S, Lega, FI, FdI + M5S, M5S + Pd, M5S + Pd + Leu, Lega, FI, FdI + Pd + Leu. Infine non si può escludere oggi che si renda necessario tornare alle urne.

