M5S: “Le scuole sono più necessarie degli ostelli”

Impazza la polemica sulla scuola di Via Firenze, i pentastellati: “Vediamo se chi prima era all’opposizione e si oppose, oggi sarà coerente”.

La Spezia - “Ci risiamo…la giunta Peracchini dimostra ancora una volta di proseguire il disastro fatto dalle amministrazioni precedenti, senza quel cambiamento fondamentale, che la cittadinanza auspicava”. Anche il Movimento 5 Stelle se la prende con il Comune ed è ancora la scuola di via Firenze l’oggetto della disputa con palazzo civico: “Noi cittadini a cinque stelle conoscendo a fondo le dinamiche di questi agglomerati di partiti, che in realtà non hanno a cuore il futuro della città ma solo il trampolino per ambire a posti più prestigiosi, eravamo purtroppo sicuri che, per quanto si scrutasse l’orizzonte, non si sarebbe intravisto niente di nuovo. Non vengono fatti girare i dirigenti del comune, veri artefici e attuatori delle vicende che hanno fatto perdere il partito amministratore della città per decenni e che garantiscono quella continuità di intenti, che ora riporta la questione della scuola di via Firenze”.



Continuano i penstaellati: “La scuola è un presidio importante nel Quartiere Umbertino, eppure siamo nuovamente a subire la volontà di trasformare la struttura in ostello. Abbiamo già combattuto contro questo folle progetto e continueremo per coerenza questa battaglia a fianco dei genitori del quartiere, convinti che le scuole siano più necessarie degli ostelli. Vedremo se la stessa coerenza verrà dimostrata da chi, quando era all’opposizione, si oppose a tale progetto, nella speranza che il “careghismo” dilagante non abbia infettato anche loro“.