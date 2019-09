M5S: “Felettino? Sinistra e destra smettano di darsi le colpa”

La Spezia - “Nella nostra città non mancano le capacità medico-chirurgiche né i cervelli e le mani del personale addetto alla cura degli ammalati. Abbiamo ottime professionalità sia in campo medico che infermieristico e personale OSS in grado di svolgere con serietà e preparazione il proprio compito. Non siamo lavativi, non ci spaventano l’impegno e il lavoro. Allora perché la sanità qui non funziona? Il motivo principale, assurdo ma purtroppo reale, è che non abbiamo un ospedale degno di questo nome”. Ne sono sicure Donatella Del Turco e Jessica De Muro, consigliere pentastellate nel consiglio comunale spezzino: “Nella storia infinita della costruzione di un nuovo ospedale spezzino, che dovrebbe garantire una cura precisa e scrupolosa degli ammalati, di persone, cioè, più o meno temporaneamente bisognose di aiuto, non si tiene conto che, ancora una volta, a rimetterci sono i più deboli”.



“Le responsabilità vengono palleggiate da destra a sinistra e viceversa - continuano le due esponenti del Movimento Cinque Stelle -. Sia a livello comunale che regionale, infatti, entrambe le forze politiche che tacciano il M5S di inesperienza e incapacità, hanno dimostrato e dimostrano inaffidabilità totale nel garantire agli Spezzini un ospedale nuovo dove poter essere curati senza pellegrinaggi provinciali, extra provinciali, regionali e nazionali a cui ci hanno obbligato la sinistra prima e il centrodestra + Lega poi. Quanto durerà ancora la presa per i fondelli a cui pensano di abituarci? Quanto meritiamo attese infinite e reparti decadenti? Quanto meritiamo personale svilito e medici in fuga? Spezia e gli Spezzini non meritano affatto tutto questo, non meritano di essere il fanalino di coda della sanità ligure”.