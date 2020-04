Lunedì il consiglio straordinario con i vertici Asl. Le opposizioni: "Proprio all'ultimo giorno utile".

La Spezia - "Le incalzanti sollecitazioni da parte dei gruppi dell’opposizione, mai coinvolti realmente nella discussione sull’emergenza Covid-19, stanno iniziando a dare i primi risultati. La necessità di conoscere e far conoscere ai cittadini la reale situazione della sanità spezzina, le prospettive e i piani da mettere in opera per la fase due sono le uniche ragioni per cui ci siamo battuti per avere una discussione aperta nell’assemblea cittadina alla presenza dei vertici di Asl5". Una nota congiunta che porta in calce le firme di Massimo Caratozzolo, Roberto Centi, Donatella Del Turco, Jessica De Muro, Luca Erba, Lorenzo Forcieri, Luigi Liguori, Massimo Lombardi, Paolo Manfredini, Guido Melley, Dina Nobili, Federica Pecunia, Marco Raffaelli, che annunciano che "è stato finalmente convocato il consiglio comunale straordinario aperto con la partecipazione dei vertici Asl, anche se proprio all’ultimo giorno utile. Ieri il presidente della commissione IV ci ha convocati per lunedì 4 maggio, quindi a distanza di poche ore dal consiglio, per audire i rappresentanti politici e i responsabili tecnici che risponderanno ai tanti dubbi sorti nella gestione di questa emergenza. Abbiamo più volte segnalato i limiti e gli errori che sono stati commessi nella nostra Regione, una delle più colpite tra le regioni del Nord Italia, sia per contagi che per letalità. La drammaticità della situazione ci ha guidati nel senso di responsabilità dovuto soprattutto ai nostri operatori sanitari che con grandi sacrifici ed enormi sforzi hanno fatto fronte a queste settimane terribili. Ora però chiediamo di fare chiarezza, soprattutto per evitare che gli errori si possano ripetere a danno della salute dei nostri concittadini".