Lunedì 10 giugno consiglio comunale straordinario su Enel

La Spezia - "Carissimo presidente, a fronte delle notizie apparse a mezzo stampa in merito alla richiesta formulata da Enel di installare nelle attuali aree della Centrale E. Montale una nuova centrale a turbogas, i firmatari di questa lettera sono qui a richiederle la convocazione urgente di un Consiglio Comunale Straordinario. Non è più rinviabile la discussione sulla destinazione del futuro di quelle aree che riteniamo per questo che la massima assemblea cittadina di debba riunire per chiedere delucidazioni nel merito all'amministrazione comunale".



Con queste motivazioni i consiglieri di minoranza Federica Pecunia, Massimo Caratozzolo, Dina Nobili, Luigi Liguori, Jessica De Muro, Massimo Lombardi, Paolo Manfredini, Luca Erba, Guido Melley e Donatella Del Turco hanno chiesto e ottenuto la convocazione di un consiglio comunale straordinario a tema Enel che è stato fissato per la serata di lunedì 10 giugno.