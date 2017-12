Luminarie vandalizzate, Viviani: `E´ una vergogna, erano lì per i bambini`

La Spezia - "Come gruppo consiliare condanniamo gli atti vandalici che hanno interessato le luminarie natalizie spezzine. Speriamo vengano individuati quanto prima i responsabili che senza alcuno scrupolo hanno danneggiato irreversibilmente addobbi e decorazioni luminose che erano state collocate soprattutto per i bambini, come le renne al Palco della musica". Lo afferma a nome del gruppo del Carroccio, Lorenzo Viviani, capogruppo Lega in Comune alla Spezia.

"Crediamo che atti del genere siano delle vere vigliaccate, messe in atto da incivili e meschini che non rispettano né le cose comuni, né il Natale. Quest'anno per la prima volta dopo tanto tempo le luminarie alla Spezia sono state particolarmente gradite dalla cittadinanza, perché molto estese, ricercate, e di grande effetto. Potrebbe essere questo il motivo per cui sono state bersaglio di gesti vandalici e, per noi, offensivi", conclude Viviani.